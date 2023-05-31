На Западе назвали неудобную для Украины деталь контрнаступления Telegraph: поставки F-16 не помогут Украине в ходе контрнаступления

Фото: Master Sgt. Matthew Plew/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обещанные Западом Украине истребители F-16 вряд ли повлияют на ход планируемого контрнаступления ВСУ, считает обозреватель Telegraph Бен Фармер. Он указал на сроки обучения пилотов управлению боевыми самолетами, отметил, что они превзойдут по времени начало масштабной атаки Киева.

Обучение пилотов, по некоторым оценкам, займет минимум четыре месяца, хотя некоторые прогнозы предполагают больше времени. Им также потребуются механики, наземное обеспечение и логистика. <...> Это значит, что F-16 вряд ли сыграют роль в скором контрнаступлении, — уверен журналист.

Фармер добавил, что и сама доставка самолетов на Украину займет «многие месяцы». Обозреватель также напомнил мнение экспертов, сомневающихся в уместности отправки F-16 на Украину, поскольку истребители «сами по себе не дадут украинцам превосходства в воздухе».

Ранее американский сенатор Линдси Грэм, который посетил Киев на прошлой неделе, заявил о получении сведений относительно военных планов Украины в рамках заявленного контрнаступления. По его словам, в ближайшие дни можно будет увидеть «довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев».