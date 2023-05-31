Сенатор Грэм заявил, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие дни Сенатор Грэм заявил, что Зеленский поделился с ним планами контрнаступления ВСУ

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Линдси Грэм

Американский сенатор Линдси Грэм, который посетил Киев на прошлой неделе, заявил о получении сведений относительно военных планов Украины в рамках заявленного контрнаступления. По его словам, которые приводит Politico, «подробный разбор» намерений Киева он получил от украинского президента Владимира Зеленского и его помощников.

В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев, — отметил сенатор.

Грэм добавил, что Украина уже прибегает к ударам, растягивающим российскую оборону.

О скором начале контрнаступления ВСУ 29 мая мая говорил и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

Ранее сообщалось, что объявленный в розыск в России сенатор Линдси Грэм заявил, что крайне рад гневу российского руководства из-за его поддержки властей Украины. Поводом для шумихи вокруг американского чиновника стали его слова, которые он произнес во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сенатор США назвал смерть россиян «самой удачной тратой денег» американскими властями.