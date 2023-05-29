Сенатор Грэм заявил, что рад «гневу» Кремля из-за его поддержки Киева

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Линдси Грэм

Объявленный в розыск в России американский сенатор Линдси Грэм заявил в Twitter, что крайне рад «гневу» российского руководства из-за его поддержки властей Украины. Поводом для шумихи вокруг американского чиновника стали его cлова, которые он произнес во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сенатор США назвал смерть роcсиян «самой удачной тратой денег» американскими властями.

Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев путинского режима, приносит мне огромную радость, — написал американец.

Агентство Reuters ранее сообщило, что фраза сенатора оказалась вырвана из контекcта, сообщив, что слова про «удaчное вложение американских денег» и «гибель русских» были произнесены в разные моменты беседы. Офис президента Украины показал полную запись комментариев Грэма, из которой очевидно, что нет прямой связи между двумя его заявлениями.

МВД России впоследствии объявило сенатора в розыск после его слов. В карточке дела сказано, что основанием для этого стала статья УК РФ.

Представитель МИД России Мария Захарова предложила американскому сенатору самому сделать заявление по поводу того, были ли его слова о «смертях русских» вырваны из контекста. По ее словам, тогда станет ясно, не было ли это «постановкой киевского режима».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Грэма, заявил, что сенатор является позором для Америки.