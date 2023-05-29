Захарова призвала сенатора из США объясниться после слов о смертях русских Захарова предложила сенатору Грэму сделать заявление о том, что его слова о «смертях русских» вырваны из контекста

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Представитель МИД России Мария Захарова предложила американскому сенатору Линдси Грэму самому сделать заявление по поводу того, были ли его слова о «смертях русских» вырваны из контекста, сообщает РБК. По ее словам, тогда станет ясно, не было ли это «постановкой киевского режима».

И вот только тогда мы все узнаем, что же произошло там на самом деле. Считает ли он так, как сказал, или это была постановка киевского режима, — сказала Захарова.

Поводом для этого стали приписанные Грэму слова, которые он произнес во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда сообщалось, что Грэм назвал смерть россиян «самой удачной тратой денег» американскими властями. Позднее Reuters сообщило, что фраза сенатора оказалась вырвана из контекста.

Также стало известно, что МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма после его слов об убийствах русских людей, Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных силового ведомства. В карточке дела сказано, что основанием для этого стала некая статья УК РФ.