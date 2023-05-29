Сенатора из США объявили в уголовный розыск после слов о смертях россиян МВД России объявило в розыск американского сенатора Грэма

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Линдси Грэм

МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма после его слов об убийствах русских людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных силового ведомства. В карточке дела сказано, что основанием для этого стала некая статья УК РФ. До этого на политика обрушился шквал критики российских официальных лиц за слова об инвестициях США в смерть россиян, но выяснилось, что именно этой фразы Грэм не говорил.

Накануне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении сенатора. Следователи должны будут оценить высказывания чиновника из США с точки зрения правовых норм.

Грэм ранее назвал смерть россиян «самой удачной тратой денег» американскими властями во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также добавил, что США продолжат оказывать Киеву поддержку в конфликте с РФ. Комментируя слова Грэма, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сенатор является позором для Америки.

Позднее Reuters сообщило, что фраза сенатора об инвестициях в смерть русских оказалась вырвана из контекста. В реальности слова про «удачное вложение американских денег» и «гибель русских» были произнесены в разные моменты беседы. Офис президента Украины показал полный текст комментариев Грэма, из которых стало очевидно, что между двумя его заявлениями нет прямой связи.