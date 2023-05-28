Бастрыкин заинтересовался русофобскими высказываниями сенатора США Грэма Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после русофобских высказываний сенатора США Грэма

Фото: СК РФ

Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после высказываний американского сенатора Линдси Грэма об убийствах русских людей, сообщает в Telegram пресс-служба ведомства. Следователи должны будут оценить высказывания чиновника из США с точки зрения правовых норм.

Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту высказываний американского сенатора об убийстве россиян. <...> Данному факту следователями ГСУ СК России будет дана надлежащая правовая оценка, — говорится в сообщении СК.

Грэм ранее назвал смерть россиян «самой удачной тратой денег» американскими властями во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также добавил, что США продолжат оказывать Киеву поддержку в конфликте с РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя его слова, заявил, что сенатор является позором для Америки. Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь напомнила, что поддержка США нацистского режима в Германии привела к холокосту, и перечислила американские компании, помогавшие Гитлеру. Теперь же, по ее словам, Америка вливает миллиарды долларов «в ненасытную глотку неонацистского киевского режима».