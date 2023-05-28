Песков назвал сенатора Грэма позором для США из-за слов о смерти русских

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал американского сенатора Линдси Грэма позором для США после его высказывания об «инвестиции» в смерть русских, сообщает Telegram-канал SHOT. В прошлом году сенатор призывал к убийству президента России Владимира Путина, а также к передаче Украине любого оружия, которое необходимо ВСУ.

Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов, — сказал Песков.

Грэм ранее назвал смерть россиян «самой удачной тратой денег» американскими властями во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также добавил, что США продолжат оказывать Киеву поддержку в конфликте с РФ. Украинский лидер в свою очередь поблагодарил Грэма за вклад в укрепление обороноспособности ВСУ.

После этого представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что в свое время поддержка США нацистского режима в Германии привела к холокосту, и перечислила американские компании, помогавшие Гитлеру. Теперь же, по ее словам, Америка вливает миллиарды долларов «в ненасытную глотку неонацистского киевского режима».