Захарова напомнила американскому сенатору о роли США в холокосте Захарова раскритиковала сенатора США Грэма за слова о «смерти россиян»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram напомнила сенатору-республиканцу Линдси Грэму о том, что поддержка США нацистского режима в Германии привела к холокосту. Так она отреагировала на слова сенатора о пользе трат Вашингтона в конфликте на Украине. Захарова перечислила в своей записи американские компании, которые сотрудничали с представителями и организациям Третьего рейха. Она подчеркнула, что такая авантюра привела к страшным последствиям.

Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и холокосту. Теперь миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима. В этой связи хотелось бы напомнить сенаторам и всем американским выгодополучателям, чем закончилась предыдущая авантюра, — написала Захарова.

Ранее сенатор Грэм в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что россияне умирают и это «самая удачная трата денег американскими властями». Законодатель добавил, что США продолжат поддерживать Украину. Украинский лидер в свою очередь поблагодарил Грэма за вклад в укрепление обороноспособности ВСУ. В прошлом году законодатель призвал к убийству российского лидера Владимира Путина, а также отдать Киеву любое оружие, которое необходимо ВСУ.