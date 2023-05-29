Киев уличили в монтаже речи сенатора Грэма о «смертях россиян» Reuters: Киев смонтировал видео с речью сенатора Грэма о смертях россиян и трате денег США

Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Киева с помощью монтажа приписал сенатору Линдси Грэму фразу об инвестициях в смерть русских, передает агентство Reuters. В реальности фразы про «удачное вложение американских денег» и «гибель русских» были произнесены в разные моменты беседы.

Из первоначальных выдержек разговора, опубликованных офисом Зеленского, не было ясно, что эти два замечания были сделаны в разных частях разговора, — говорится в сообщении.

Позднее пресс-служба Зеленского опубликовала полный текст комментариев Грэма, из которых становится очевидно, что нет прямой связи между двумя его заявлениями. В полной версии Грэм заявил, что украинцы впитали американскую идеологию «Живи свободным или умри». «А русские умирают», — добавил он.

Фраза про самое выгодное вложение денег относилась к 38 миллиардам долларов военной помощи, которые Вашингтон передал Украине с февраля 2022 года.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после высказываний американского сенатора Линдси Грэма об убийствах русских людей. Следователи должны будут оценить высказывания чиновника из США с точки зрения правовых норм.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя его слова, заявил, что сенатор является позором для Америки.