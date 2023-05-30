Кулеба обратился к НАТО и призвал обеспечить гарантии безопасности Киеву

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к главам МИД стран — членов НАТО и призвал обеспечить гарантии безопасности Киеву. В своем Twitter политик написал, что сделал это перед их неформальной встречей в Осло.

Я обратился ко всем 31 министру иностранных дел стран НАТО перед их неформальной встречей в Осло, — сообщил Кулеба.

Вместе с тем Кулеба не стал раскрывать содержание обращения.

Министр добавил, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе необходимо укреплять институциональные связи между Киевом и Альянсом. Кулеба указал на необходимость «сделать шаг» к вступлению Украины в НАТО.

23 мая спикер парламента Украины Руслан Стефанчук заявил, что из 30 стран НАТО 18 поддерживают вступление республики в Альянс. По его словам, власти страны не видят иной альтернативы вопросу присоединения к военно-политическому блоку.

После этого ANSA сообщило, что члены НАТО не смогли прийти к единому мнению по поводу предоставления Украине четкого графика интеграции в Альянс. По информации агентства, часть стран-участниц выступают за предоставление Киеву гарантий по срокам на саммите в Вильнюсе. Журналисты при этом не уточнили точное число стран, которые выступают против, а также список членов, которые хотят видеть Киев в рядах НАТО.