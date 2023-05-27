В НАТО не смогли согласовать сроки принятия Украины ANSA: страны НАТО не смогли договориться по срокам принятия Украины в Альянс

Фото: Shutterstock

Члены НАТО не смогли прийти к единому мнению по поводу предоставления Украине четкого графика интеграции в Альянс, сообщает ANSA. По информации агентства, часть стран-участниц выступают за предоставление Киеву гарантий по срокам на саммите в Вильнюсе. Журналисты при этом не уточнили точное число стран, которые выступают против, а также список членов, которые хотят видеть Киев в рядах НАТО.

Страны НАТО не сумели договориться по поводу предоставления Украине четкого графика интеграции в Альянс, — сказано в публикации.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

Ранее спикер парламента Украины Руслан Стефанчук заявил, что из 30 стран НАТО 18 поддерживают вступление Украины в Альянс. По его словам, власти Украины не видят иной альтернативы вопросу присоединения к военно-политическому блоку. По мнению украинских властей, членство в Североатлантическом альянсе гарантирует Украине безопасность.

Столтенберг заявил, что отношения Альянса и России не наладятся с окончанием военной операции. По его словам, страны военно-политического блока должны наращивать вложения в оборонный сектор. Он уточнил, что Альянс должен и дальше поддерживать Украину, так как это «в собственных интересах безопасности» НАТО.