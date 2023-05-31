Стал известен ультиматум Украины по членству в НАТО Politico: Украина хочет получить четкий сигнал о принятии в НАТО на саммите в Вильнюсе

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Украинское руководство планирует получить «четкий сигнал» о приглашении в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе, пишет газета Politico. По словам, вице-премьер-министра страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Киев абсолютно не устроит продолжение диалога на том уровне, на котором он находится сейчас. Она добавила, что все страны Альянса должны сделать свой вклад в реализации этого плана.

Вильнюс должен дать четкий сигнал о том, что Украина приглашена в НАТО. Оставаться в нашем дискурсе там, где мы сейчас находимся по членству в Альянсе, было бы совершенно неприемлемо для украинцев, — сказала Стефанишина.

В материале издание отмечается, что руководство НАТО может принять декларацию по Украине или создать новый совет Украина — НАТО. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил Politico, что приглашение Украины в НАТО входит в его список пожеланий к саммиту, но, подчеркнул дипломат, для 31 члена оборонного блока — это «сложный вопрос».

23 мая спикер парламента Украины Руслан Стефанчук заявил, что из 30 стран НАТО 18 поддерживают вступление республики в Альянс. По его словам, власти страны не видят иной альтернативы вопросу присоединения к военно-политическому блоку.