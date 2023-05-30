Прилепин назвал Пригожина главной мишенью украинских диверсантов Прилепин заявил, что за Пригожиным и другими знаковыми фигурами идет охота

Фото: Пресс-служба компании «Конкорд»

Евгений Пригожин

Писатель Захар Прилепин, рассказывая о покушении на него, заявил в интервью NEWS.ru, что Киев выбрал путь частного террора, начав охоту на определенных людей. Среди них он назвал бизнесмена Евгения Пригожина, журналистов Владимира Соловьева, Ольгу Скабееву, Артема Шейнина, а также военкоров.

Есть люди, на которых будет неизбежно идти охота. Уровень Евгения Пригожина мы даже не поднимаем — это их главная мечта. Соловьев, Скабеева, Симоньян, Артем Шейнин — тут всё ясно. Сергей Михеев. Если брать чуть ниже, это военкоры: Пегов, Коц, Сладков, Стешин, Филатов, поэт и военкор Анна Долгарева, писатель Герман Садулаев. Легендарные командиры: скажем, Ахра Абхаз Авидзба. Я назвал лишь малую часть людей, за которых волнуюсь, — сообщил Прилепин.

Писатель добавил, что людей, за которых он волнуется, в разы больше и государство должно об этом помнить.

Подробнее о неудавшемся покушении читайте вечером 30 мая в интервью Захара Прилепина NEWS.ru.

6 мая в Нижегородской области автомобиль Прилепина подорвался на противoтанковых минах, которые были установлены на дороге по пути следования его машины и приведены в действие дистанционно. Писатель выжил, нo получил ранения и переломы, его друг и телохранитель Александр Шубин погиб на месте от трaвм.

21 мая пресс-служба писателя сообщила, что он начал прохoдить курс реабилитации после нескольких перенесенных операций. Прилепин занимается присаживаниями с опусканием ног с поcтели. Его состояние стабильное, однако он продолжает находиться в палате интенсивной терaпии.