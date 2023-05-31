Китай призвал к возобновлению переговоров между Россией и Украиной

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай выступает за возобновление мирных переговоров между Россией и Киевом. От международного сообщества для этого требуются усилия, отметил дипломат на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

Ждем с нетерпением и поддерживаем возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной как можно скорее. Это требует общих усилий международного сообщества, а также создания сторонами условий для этого, — подчеркнул Гэн Шуан.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй не предлагал лидерам стран Европы убедить Киев оставить России территории, приобретенные после начала военной операции. По его словам, после появления слухов он связался с европейскими партнерами и те в один голос подтвердили это.

Ранее специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с госсекретарем МИД Германии Андреасом Михаэлисом призвал европейские страны устранить коренные причины конфликта на Украине. Он также выступил за создание условий для проведения мирных переговоров.