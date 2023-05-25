Китай призвал Европу устранить причины конфликта на Украине Спецпредставитель правительства КНР призвал Европу устранить причины конфликта на Украине

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с госсекретарем МИД Германии Андреасом Михаэлисом призвал европейские страны устранить коренные причины конфликта на Украине. Он также выступил за создание условий для проведения мирных переговоров, сообщает внешнеполитическое ведомство КНР.

Все стороны должны начать с собственных позиций и создать благоприятные условия для возобновления мирных переговоров путем накопления взаимного доверия, — сказал Ли Хуэй.

Михаэлис в свою очередь заявил, что Германия высоко оценивает активные усилия Китая и готова укреплять диалог по ряду крупных международных и региональных проблем.

Ранее Global Times сообщило, что альянс России и Китая станет величайшим геополитическим кошмаром и вызовом для США, так как объединение двух стран позволит стабилизировать мировую обстановку в целом, а также сделать мир более открытым.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что Москва и Пекин дадут отпор тем, кто пытается навязать свою волю путем давления незаконными санкциями.