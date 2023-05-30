Командующего Сухопутными войсками ВСУ объявили в розыск в России МВД России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Сырского

Фото: МО Украины

Александр Сырский

МВД России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, сообщает РБК со ссылкой на данные базы силового ведомства. В графе основания указана некая статья УК РФ. Иных подробностей не приводится.

Накануне МДВ России объявило в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Основанием для его розыска значится уголовная статья, какая именно, не поясняется.

До этого МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма после его слов об убийствах русских людей. В карточке дела сказано, что основанием для этого стала некая статья УК РФ. На политика обрушился шквал критики российских официальных лиц за слова об инвестициях США в смерть россиян, но выяснилось, что именно этой фразы Грэм не говорил.

30 мая в разыскную базу данных МВД был внесен бывший профессор Высшей школы экономики и преподаватель Чикагского университета Константин Сонин. Он разыскивается по уголовной статье. 25 марта Следственный комитет РФ завел против него уголовное дело о фейках о Вооруженных силах РФ.