Главком ВСУ Залужный объявлен в розыск в России МВД России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Залужного

Фото: Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look press

Валерий Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный добавлен в разыскную базу МВД, следует из базы розыска российского ведомства. Основанием для его розыска значится уголовная статья, какая именно — не поясняется.

Залужный Валерий Федорович. Разыскивается по статье УК РФ, — указано в базе.

Ранее МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма после его слов об убийствах русских людей. В карточке дела сказано, что основанием для этого стала некая статья УК РФ. До этого на политика обрушился шквал критики российских официальных лиц за слова об инвестициях США в смерть россиян, но выяснилось, что именно этой фразы Грэм не говорил.

До этого в разыскную базу данных МВД был внесен бывший профессор Высшей школы экономики и преподаватель Чикагского университета Константин Сонин. Он разыскивается по уголовной статье. 25 марта Следственный комитет РФ завел против него уголовное дело о фейках о Вооруженных силах РФ.

В середине мая МВД объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана. Прокурор, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина, также разыскивается по статье УК РФ.