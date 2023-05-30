Демограф призвал «заняться 10-летними» для повышения рождаемости Демограф Крупнов призвал воспитывать среди детей культ семьи для повышения рождаемости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для повышения рождаемости в России необходимо «заниматься 10-летними», чтобы воспитать среди них культ семьи и многодетности, считает председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. В разговоре с «Радио 1» он пояснил, что повлиять на уже взрослых людей достаточно сложно.

На 30-летних сейчас повлиять сложно, нужно заниматься 10-летними. <....> Дети должны вырасти с мыслями о том, что родить первого ребенка нужно в 22 года, а не в 27. Такая задача стоит перед государством, но оно пока не понимает этого, — пояснил демограф.

По словам эксперта, нужно усиливать поддержку многодетных семей всеми средствами, в том числе выделяя им квартиры, дома, машины и повышая их жизненный уровень. Демограф считает, что это единственный вариант, который поможет привести к «демографической революции». Нормой должна стать семья, где есть трое или четверо детей, считает Крупнов.

Первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина ранее заявила о сокращении численности женщин от 30 до 39 лет к 2030 году более чем на 30%. По ее словам, количество россиянок репродуктивного возраста уменьшится с 12 млн до 7,9 млн.