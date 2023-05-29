России предрекли сокращение числа женщин репродуктивного возраста В Минтруде прогнозируют сокращение числа женщин 30–39 лет к 2030 году на 33,8%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Численность женщин от 30 до 39 лет к 2030 году сократится более чем на 30%, сказала первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина на Московском международном демографическом форуме «Демография и семейная политика 2030: опора на традиционные ценности». По ее словам, которые приводит ТАСС, количество россиянок репродуктивного возраста уменьшится с 12 млн до 7,9 млн.

У нас сейчас на пике численности находится возрастная когорта 30–39 лет <...> И эта возрастная когорта, начиная с текущего момента, вот они сейчас пройдут пик, и начинается медленное снижение, уйдет к 2030 году, они снизятся на 4,2 млн, — сказала Баталина.

Она добавила, что 44% рождений приходится на женщин в возрасте от 20 до 29 лет, в то время как на женщин 30–39 лет приходится 48% рождений. Баталина также привела данные, согласно которым численность девушек в возрасте 20–29 лет к 2030 году увеличится с 7,2 млн до 7,9 млн, или на 9,7%.

Ранее Минздрав подготовил анкету для женщин, намеренных пройти процедуру аборта. Анализ анкеты позволит сотрудникам акушерско-гинекологической службы подобрать варианты поддержки для женщины и доводы для сохранения беременности.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что практика проведения абортов в частных клиниках должна быть прозрачной для государств. По ее словам, коммерческим медучреждениям выгодно проводить подобные операции, поэтому там зачастую не пытаются отговорить от прерывания беременности.