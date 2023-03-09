В Госдуме захотели пересмотреть практику абортов в частных клиниках Депутат ГД Буцкая заявила, что практика абортов в частных клиниках должна быть прозрачной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Практика абортов в частных клиниках, должна быть прозрачной для государства, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. В беседе с «Радио 1» она отметила, что коммерческим медучреждением выгодно проводить подобные операции.

Это бизнес-модель для коммерческой клиники. Мы не против бизнеса, просто он должен быть полностью виден государству, — пояснила Буцкая.

По словам парламентария, в государственных больницах с желающими прервать беременность работают психологи. Существует так называемая «неделя тишина», во время которой женщину, захотевшую сделать аборт, отговаривают от этого шага. По мнению Буцкой, социальные сотрудники и юристы могут помочь беременной в сложной материальной ситуации, рассказав о положенных льготах.

Если психолог видит, что мы упираемся в какие-то материальные трудности, то у нас есть и социальные сотрудники, и юристы. Они расскажут, что положено от государства. Даже если негде жить, то у нас есть центры, дома для мам. Просто многие об этом не знают, — считает депутат.

Депутат рассказала, что от абортов в среднем отговаривают 20% россиянок. По официальным данным Росстата, в 2020 году беременность прервали 553,4 тысячи женщин без учета данных из частных клиник. С учетом абортов, проведенных в коммерческих больницах, эта цифра может возрасти до 800 тысяч.

Священник Федор Лукьянов ранее предложил ввести уголовное наказание за склонение или принуждение женщины к аборту в клиниках. По его мнению, за проведение нелегальных абортов поднять штраф до 150 тысяч рублей, а срок исправительных работ — до пяти лет.