РПЦ предложила ввести уголовное наказание за склонение к аборту

Фото: shutterstock.com

Следует ввести уголовное наказание за склонение или принуждение женщины к аборту в клиниках, заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви священник Федор Лукьянов на заседании VI Гиппократовского медицинского форума. Как передает ТАСС, он добавил, что необходимо в том числе ужесточить ответственность за проведение нелегальных абортов — поднять штраф до 150 тысяч рублей, а срок исправительных работ — до пяти лет.

Необходимо предусмотреть наказание за склонение к аборту, дополнив статью 123 Уголовного кодекса [«Незаконное проведение искусственного прерывания беременности»] пунктом 4, предусматривающим наказание за склонение или принуждение женщины к осуществлению аборта, — сказал Лукьянов.

Он подчеркнул, что из-за отсутствия понятия «криминальный, нелегальный аборт» в законодательстве РФ представители правоохранительных органов «не интересуются подобным видом криминального бизнеса». Он уточнил, что под криминальным следует понимать работу людей без соответствующего медицинского образования, которые проводят операции вне лечебных учреждений, не утвержденными Минздравом методами.

Юридическое понятие «криминальный аборт» должно быть разработано при участии представителей государственных органов с привлечением экспертов религиозных организаций, с обращением к научным трудам современных исследователей в области биологии, медицины, филологии, — считает представитель Церкви.

Ранее Лукьянов предлагал повышать рождаемость в России, требуя согласия супруга на аборт замужней женщины. Также Лукьянов заявил, что показанием для прерывания беременности должна быть лишь угроза здоровью матери, причем данные перинатального скрининга не в счет.