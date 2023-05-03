Минздрав подготовил анкету для женщин, планирующих сделать аборт

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Минздрав подготовил анкету для женщин, намеренных пройти процедуру аборта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Анализ анкеты позволит сотрудникам акушерско-гинекологической службы подобрать варианты поддержки для женщины и доводы для сохранения беременности.

В рамках программы [формирования индивидуальных рекомендаций и мер поддержки] разработана анкета, которая позволит определить жизненную ситуацию, а именно — причину, по которой женщины находятся в ситуации репродуктивного выбора, — сообщают в министерстве.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что практика проведения абортов в частных клиниках должна быть прозрачной для государств. По ее словам, коммерческим медучреждениям выгодно проводить подобные операции, поэтому там зачастую не пытаются отговорить от прерывания беременности. Она отмечает, что в государственных больницах с желающими прервать беременность работают психологи и существует так называемая неделя тишины, во время которой женщину, захотевшую сделать аборт, отговаривают от этого шага.

В ноябре в Госдуму был внесен законопроект, в котором предлагается запретить девушкам от 15 до 18 лет самостоятельно принимать решение о прерывании беременности. Также предлагается рассмотреть переименование листа информированного согласия при проведении аборта на «лист сохранения беременности» вместо «листа прерывания беременности».