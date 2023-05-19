МВД объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге МВД объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана

Фото: Christophe Gateau/Global Look Press

Прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан

МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана. Соответствующая информация размещена в базе ведомства. Отмечается, что прокурор, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина, разыскивается по статье УК РФ.

О какой именно статье идет речь, не сообщается. Рожденный в Шотландии Хан назван в карточке суда англичанином.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России намерен объявить в розыск помимо прокурора председателей и трех судей Международного уголовного суда.

17 марта Международный уголoвный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для этого послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Росcию».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что считает маловероятным применение ордера Международного уголовного суда в отношении Путина, так как президент России является лидером одной из крупнейших ядерных держав. По словам Пескова, сложно представить, что какая-либо страна в мире может серьезно задуматься о таком шаге.