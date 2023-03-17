Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина

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Президент России Владимир Путин

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, сообщается на сайте судебной инстанции. Ордер также был выдан на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «незаконном перемещении детей» с Украины в Россию.

Палата предварительного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух лиц в контексте ситуации на Украине: господина Владимира Владимировича Путина и госпожи Марии Алексеевны Львовой-Беловой, — говорится в пресс-релизе МУС.

Палата сочла, что ордера являются секретными для защиты потерпевших и свидетелей, но решила их раскрыть в интересах правосудия.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. Так он прокомментировал сообщения о том, что против РФ могут открыть два дела по обвинениям в «похищении детей и атаках по гражданским объектам».

Как заявил Песков, на протяжении многих лет международные судейские учреждения не обращали внимания на разрушение гражданской инфраструктуры и убийства гражданских людей, которые украинские националисты устраивали в Донбассе.

Год назад 38 стран попросили МУС начать расследование из-за российско-украинского конфликта. Тогда суд инициировал следствие за период с 21 ноября 2013 года.