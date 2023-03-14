В Кремле отреагировали на планы суда в Гааге открыть дела против России Песков: Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге

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Международный уголовный суд, Гаага

Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что против РФ могут открыть два дела по обвинениям в «похищении детей и атаках по гражданским объектам».

Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся, — сказал Песков.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Международный уголовный суд (МУС) намерен завести первые два дела в отношении России в связи с событиями на Украине. По данным газеты, МУС хочет добиться выдачи ордеров на арест лиц, связанных с «похищением украинских детей» и перевозкой их в Россию, а также «намеренными атаками» по гражданской инфраструктуре.

Год назад 38 стран попросили МУС начать расследование из-за российско-украинского конфликта. Тогда суд инициировал следствие за период с 21 ноября 2013 года.

В конце февраля уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что обвинения Киева в похищении детскими омбудсменами России украинских детей являются ложью. По ее словам, более 100 детей из детских домов ДНР временно устроили в приемные семьи Подмосковья. Омбудсмен подчеркнула, что ребят никто не крал и насильно никого не усыновляли.