СК объявит в розыск трех судей Международного уголовного суда Бастрыкин: СК объявит в розыск председателя и судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Следственный комитет России объявит в розыск прокурора, председателей и трех судей Международного уголовного суда, сообщил в рамках Петербургского международного юридического форума глава ведомства Александр Бастрыкин. По его словам, которые приводит ТАСС, эта мера коснется представителей МУС, выдавших oрдер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Прокурора суда, председателей и трех судей, которые активно влияли на принятие этого решения, мы скоро объявим в розыск, — сказал Бастрыкин.

17 марта Международный уголoвный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для этого послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Росcию».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что считает маловероятным применение ордера Международного уголовного суда в отношении Путина, так как президент России является лидером одной из крупнейших ядерных держав. По словам Пескова, сложно представить, что какая-либо страна в мире может серьезно задуматься о таком шаге.