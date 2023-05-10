«Трудно представить»: Песков отверг вероятность ареста Путина по ордеру МУС Песков указал на маловероятность ареста президента ядерной державы по ордеру МУС

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Президент РФ Владимир Путин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал сербскому телеканалу ATV, что считает маловероятным применение ордера Международного уголовного суда в отношении лидера ядерной державы, главы государства Владимира Путина. По его словам, сложно представить, что какая-либо страна в мире «может серьезно задуматься о применении этого ордера». Представитель Кремля подчеркнул, что подобное «трудно даже помыслить».

Все-таки здесь речь идет об одной из крупнейших стран мира, об одной из крупнейших ядерных держав мира. Трудно себе представить, что кто-то хотя бы серьезно задумается о том, чтобы этот ордер применить в отношении президента Российской Федерации. Трудно об этом даже помыслить, — сказал Песков.

Он напомнил, что Россия не является государством, подписавшим Римский статут Международного уголовного суда. Песков назвал МУС марионеткой в ​​руках «коллективного Запада», который используется для усиления давления на Россию.

Ранее издание Sunday Times сообщило, что власти ЮАР обратились к Путину с призывом не приезжать на саммит БРИКС из-за ордера на его арест. Российскому лидеру предложили принять участие во встрече в формате видеосвязи. Отмечается, что президент ЮАР Сирил Рамафоса сформировал комитет, которому поручено изучить варианты действий в случае визита Путина. В то же время местные власти сообщили, что иных вариантов, кроме ареста, у них нет.