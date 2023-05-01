Sunday Times: власти ЮАР просят Путина не приезжать на саммит БРИКС

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

27 июля 2018 года. Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров БРИКС

Власти ЮАР просят президента РФ Владимира Путина не приезжать на саммит БРИКС из-за ордера на его арест, выданного ранее МУС, сообщает Sunday Times. Российскому лидеру предлагается принять участие во встрече в формате видеосвязи.

Правительство Южной Африки и его российские коллеги ведут переговоры на высоком уровне, в ходе которых президент Владимир Путин может избежать поездки в Южную Африку, чтобы предотвратить дипломатические последствия из-за ордера Международного уголовного суда на его арест, — говорится в материале.

На прошлой неделе президент ЮАР Сирил Рамафоса сформировал комитет, которому поручено изучить варианты действий в случае визита Путина. В то же время местные власти сообщили, что иных вариантов, кроме ареста, у них нет. В этой связи выступление по видеосвязи — это единственный возможный выход.

ЮАР — одна из стран, которая подписала Римский статут, обязывающий ее выполнять решения МУС. Ранее в СМИ появилась информация о возможном отказе страны от этого документа, однако позже власти опровергли ошибочное заявление на пресс-конференции АНК.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что правительство ЮАР и правящая партия в преддверии саммита БРИКС рассматривают варианты, позволяющие избежать исполнения ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест президента России.

17 марта Международный уголoвный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам рeбенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для этого послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Росcию».