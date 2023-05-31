В России предложили делать дроны из списанных самолетов Военный историк Широкорад: России следует делать дроны из списанных самолетов

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Военный публицист Александр Широкорад заявил, что Россия может использовать опыт Китая и превратить в дроны списанные бомбардировщики и авиалайнеры. С помощью таких самолетов можно наносить мощные удары в зоне действия спецоперации, отметил он в интервью URA.RU.

Китайцы штук 300 Миг-19, их обозначение J-6, переделали в дроны и сосредоточили силы в районе Тайваня. В случае начала военных действий эти тяжелые истребители, снятые с вооружения, ударят по островному государству. Также я уже год предлагаю переделать наши списанные самолеты, авиалайнеры, например, бомбардировочные Ту-22 в дроны, — сказал автор книг по военной и политической истории России.

Широкорад считает, что переделанные из самолетов дроны будут очень бюджетны в производстве. По его словам, достаточно добавить «на копейки электроники», которая подключится к автопилоту самолета. И все, дрон готов, рассказал публицист.

Ранее сообщалось, что единственный способ обезопасить российское небо от украинских беспилотников — полностью уничтожить места их базирования и склады с боеприпасами, сказал в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, в распоряжении ВСУ порядка шести-семи тысяч различных БПЛА и Киев не скрывает, что хочет нанести с их помощью максимальный ущерб России.