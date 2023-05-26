Герой России назвал единственный способ полностью закрыть небо от БПЛА Герой России Липовой: лучший способ закрыть небо России от БПЛА ВСУ — уничтожить места их базирования

Фото: Министерство обороны Украины

Единственный способ обезопасить российское небо от украинских беспилотников — полностью уничтожить места их базирования и склады с боеприпасами, сообщил в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, в распоряжении ВСУ порядка шести-семи тысяч различных БПЛА и Киев не скрывает, что хочет нанести с их помощью максимальный ущерб России.

Поэтому единственный и самый эффективный способ на 100% закрыть наше небо от беспилотников Украины, чтобы спасть спокойно, — отрабатывать по земле, по местам базирования дронов, по складам с боеприпасами, полностью все утилизировать. Этим наша разведка, ВС РФ сейчас и занимаются, судя по ежедневным сообщениям об уничтожении складов с боеприпасами, — отметил Липовой.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что пограничники сбили из автомата беспилотник с взрывчаткой около села Стратива в Брянской области. Боеприпас был утилизирован. В результате атаки никто не пострадал. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Глава региона Вячеслав Гладков в свою очередь сообщил, что беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде. По его словам, люди не пострадали, один легковой автомобиль получил повреждения.

В ночь на 25 мая украинские беспилотники пытались атаковать Крым. Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что в разных районах были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО шесть БПЛА. Жители республики не пострадали, разрушений в результате атаки не было.