Аксенов раскрыл детали ночной атаки беспилотников на Крым Аксенов заявил о шести заглушенных и сбитых беспилотниках в Крыму

Фото: МО РФ

Ночью в небе над Крымом были заглушены и сбиты шесть украинских беспилотников, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО шесть БПЛА, — написал Аксенов.

Утром Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотник пытался атаковать водонасосную станцию в Крыму. ПВО успела сбить БПЛА в паре сотен метров от здания. У станции были выбиты окна, но обошлось без серьезных повреждений. Пострадавших также нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силами флота два беспилотника были сбиты, остальные — обезврежены при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Он подчеркнул, что никакие объекты в городе не пострадали. По словам главы Севастополя, все службы продолжают следить за ситуацией.