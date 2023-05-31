Кадыров сообщил о передислокации чеченских подразделений в ДНР

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, военные должны приступить к активным боевым действиям и взять под свой контроль целый ряд населенных пунктов.

Чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил. Зоной ответственности становятся территории Донецкой Народной Республики. Согласно приказу, бойцы чеченских подразделений должны приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населенных пунктов, — написал Кадыров.

Он отметил, что командный штаб подразделений разрабатывает план продвижения в течение нескольких дней, получая новые разведданные.

По словам Кадырова, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов встретился с командирами, чьей зоной ответственности является Марьинское направление. В этот район переброшены силы спецназа «Ахамат» и полка «Север-Ахмат» Минобороны РФ. Командовать подразделениями будет командир «Ахмата» Апты Алаудинов.

Глава Чечни добавил, что приказ о начале наступления получили и другие подразделения «Ахмата» Минобороны и Росгвардии, находящиеся на линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее Кадыров заявил о необходимости ввести военное положение в России и использовать все боевые ресурсы для борьбы с ВСУ. Так он отреагировал на атаку украинскими дронами Москвы и ее области. Политик призвал к уничтожению «всей этой террористической ячейки», имея в виду украинских военных.