Кадыров призвал ввести военное положение в России

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает необходимым ввести военное положение в России и использовать все боевые ресурсы для борьбы с ВСУ. Так он отреагировал на атаку украинскими дронами Москвы и ее области. В своем Telegram-канале политик призвал к уничтожению «всей этой террористической ячейки», имея в виду украинских военных.

По мне, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам «украинские военные». Нет никаких военных и политиков на Украине — только террористы, — написал он.

Кадыров также призвал наносить удары по местам скопления «террористических лидеров, пока не останется мокрое место». Кроме того, он призвал страны Евросоюза задуматься над тем, кого они спонсируют и на каких условиях передают Украине оружие.

Вместе с тем глава Чечни пообещал, что Россия скоро покажет в зоне спецоперации, что такое настоящая месть.

Минобороны РФ сообщало, что утром 30 мая Москву попытались атаковать восемь беспилотников ВСУ, все дроны были сбиты. Пять БПЛА уничтожили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами РЭБ.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько зданий в столице получили повреждения при атаке БПЛА, серьезно никто не пострадал. Президент России Владимир Путин заявил, что Киев выбрал путь запугивания России и провоцирует Москву на зеркальные действия.