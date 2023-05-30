«Они провоцируют нас»: Путин отреагировал на атаку Москвы дронами ВСУ Путин назвал атаку украинских дронов на Москву терактом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Атака украинских беспилотников на Москву является актом терроризма, нападение на мирные объекты свидетельствуют о том, какие методы использует Киев, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Киев выбрал путь запугивания России и провоцирует Москву на зеркальные действия. По словам президента, граждане Украины должны знать к чему их ведет нынешнее руководство их страны, передает РИА Новости.

Как известно, киевский режим выбрал другой путь, путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности, — заявил он.

Президент отметил, что система ПВО при атаке беспилотников по Москве сработала штатно, удовлетворительно, однако еще есть над чем работать.

Путин также подтвердил, что два-три дня назад Россия нанесла удар по центрам принятия решений — по штабу военной разведки Украины.

Мы уже говорили и о возможностях нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар, — заявил глава России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что утром 30 мая на подлете к столице были сбиты несколько дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько зданий в столице получили повреждения при атаке БПЛА, серьезно никто не пострадал, на местах работают экстренные службы, обстоятельства случившегося выясняются.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу позже заявил, что целью атаки украинских беспилотников были гражданские объекты Москвы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.