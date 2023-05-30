Атаку беспилотников на Москву расследуют как теракт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После атаки беспилотников на Москву и область Следственный комитет завел уголовное дело по статье о теракте, сообщает ведомство в Telegram-канале. К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России.

По факту атаки беспилотных летательных аппаратов по поручению председателя СК России Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт), — говорится в сообщении.

Минобороны РФ сообщало, что утром 30 мая Москву попытались атаковать восемь беспилотников ВСУ, все дроны были сбиты. Пять БПЛА уничтожили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами РЭБ.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу Сергей Шойгу позже заявил, что целью атаки украинских беспилотников были гражданские объекты Москвы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что утром 30 мая на подлете к столице были сбиты несколько дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько зданий в столице получили повреждения при атаке БПЛА, серьезно никто не пострадал, на местах работают экстренные службы, обстоятельства случившегося выясняются.