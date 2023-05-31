Российская авиация ударила по 1-й бригаде спецназначения Украины Минобороны РФ: авиация бомбами и ракетами ударила по 1-й бригаде спецназначения Украины

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская авиация бомбами и ракетами нанесла удар по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский. По его словам, также ударам подверглись две механизированные бригады и подразделения теробороны, сообщает РИА Новости.

Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны, — отметил Зыбинский.

Офицер добавил, что артиллеристы гаубицами «Акация» и «Мста-С» поразили на Купянском направлении около населенных пунктов Старица и Вишневое два минометных расчета противника. У населенных пунктов Лозовая и Западная они уничтожили гаубицы Д-20 и Д-30.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что экипаж тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» поразил два опорных пункта украинских войск на Южно-Донецком направлении. По его словам, там же артиллерия уничтожила склад боеприпасов.