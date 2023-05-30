Экипаж «Солнцепека» поразил два опорных пункта ВСУ Минобороны: экипаж «Солнцепека» поразил два опорных пункта ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: MOD Russia/Global Look Press

ТОС-1А «Солнцепек»

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что экипаж тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» поразил два опорных пункта украинских войск на Южно-Донецком направлении. По его словам, которые приводит РИА Новости, там же артиллерия уничтожила склад боеприпасов.

Чехов отметил, что подразделения группировки «Восток» пресекли две попытки противника провести разведку боем на том же направлении. Упреждающие удары по скоплениям украинских войск в районах Времьевки и Великой Новоселки нанесла артиллерия. Ее огнем уничтожены две боевые бронированные машины, грузовой автомобиль, пикап и живая сила противника.

Расчетами зенитно-ракетных комплексов «Тор» и «Стрела-10» уничтожены три беспилотных летательных аппарата «Фурия» и по одному — «Валькирия» и «Лелека», — добавил представитель группировки.

Ранее Минобороны России сообщило, что на Купянском направлении пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери ВСУ составили до 65 военных, три автомобиля и две гаубицы. Кроме того, на данном направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в Харьковской области и ЛНР.