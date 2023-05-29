Российские силы раскрыли две украинские ДРГ на Купянском направлении

Фото: МО Украины

На Купянском направлении пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщает Минобороны России в Telegram-канале. Потери ВСУ составили до 65 военных, три автомобиля и две гаубицы.

В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп, — говорится в сообщении.

Кроме того, на данном направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в Харьковской области и ЛНР.

Всего за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях погибли около 325 украинских военных, перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены четыре гаубицы Д-30 и две Д-20.

Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы РФ сорвали новую попытку ВСУ зайти в населенный пункт Лобковое в Запорожской области. По его словам, эта попытка украинских военных далеко не первая на данном участке Запорожского фронта.