ВС России отогнали ВСУ от села в Запорожской области Рогов: ВС России помешали ВСУ зайти в село Лобковое в Запорожской области

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы РФ сорвали новую попытку ВСУ зайти в населенный пункт Лобковое в Запорожской области, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В своем Telegram-канале он указал, что эта попытка украинских военных далеко не первая на данном участке Запорожского фронта.

Пресечена очередная попытка боевиков ВСУ зайти в Лобковое Запорожской области. <...> Это далеко не первый подобный случай на данном участке Запорожского фронта, — написал Рогов.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные ликвидировали подполковника Вооруженных сил Украины Сергея Гулевского под Запорожьем. По информации канала, офицер погиб 19 мая, получив ранение в сердце. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

На прошлой неделе Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли город Бердянск в Запорожской области, предположительно, британскими ракетами Storm Shadow. По его словам, атака была успешно отбита системами ПВО, жители города не пострадали. Он уточнил, что шесть ракет были перехвачены, а седьмая упала на окраине Бердянска.