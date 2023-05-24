Под Запорожьем убит подполковник ВСУ «РВ»: российские силы ликвидировали подполковника ВСУ Гулевского под Запорожьем

Фото: МО Украины

Российские силы ликвидировали подполковника Вооруженных сил Украины Сергея Гулевского под Запорожьем, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По информации канала, офицер погиб 19 мая, получив ранение в сердце. В Минобороны РФ пока не комментировали эту информацию.

Армией России подполковник ВСУ Сергей Гулевский ликвидирован на Запорожском направлении в конце мая. Осколок пробил сердце, — говорится в сообщении.

Ранее подполковник принимал участие в наступательной операции ВСУ в населенных пунктах в Харьковской области.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ранее сообщил, что российские военные уничтожили в зоне СВО украинского писателя Игоря Мисяка, вступившего в отряд теробороны ВСУ. Он погиб во время боевых столкновений в Херсонской области.

Мисяк был известен как победитель нескольких национальных литературных конкурсов и активный участник событий на Майдане в Киеве. Позднее он присоединился к нацбатальону «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

15 мая в районе Артемовска был ликвидирован Богдан Ходаковский. В прошлом он был легкоатлетом, специализировался в прыжках с шестом. В последнее время Ходаковский участвовал в боевых действиях в составе ВСУ в качестве снайпера.

Ранее стало известно, что российский снайпер, используя 12-миллиметровую снайперскую винтовку, уничтожил украинского корректировщика огня и снайпера на Херсонском фронте. По словам военного, снайперский комплекс 6С8 (12,7 мм) способен поражать противника на дистанции до 1,5 километра.