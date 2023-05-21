Рогов: ВСУ обстреляли Бердянск британскими ракетами

Фото: Министерство обороны Украины

ВСУ обстреляли город Бердянск в Запорожской области, предположительно, британскими ракетами Storm Shadow, рассказал РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, атака была успешно отбита системами ПВО, жители города не пострадали.

Сегодня рано утром украинские боевики попытались нанести ракетный удар по Бердянску. Всего было выпущено семь ракет, четыре из которых, по предварительным данным, Storm Shadow и три — ложные цели-обманки, чтобы захлебнулось наше ПВО, — сообщил Рогов.

Он уточнил, что шесть ракет было перехвачено, а седьмая упала на окраине Бердянска.

Впервые британская крылатая ракета большой дальности Storm Shadow была перехвачена российскими системами ПВО в зоне спецоперации 15 мая. Об этом сообщило Минобороны России.

В Лондоне поставку этих и других боеприпасов ВСУ объяснили желанием пресечь попытки других стран заставить Киев пойти на уступки ради мира с Москвой. Британия также собирается начать летом обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16. Поставки этих самолетов ВСУ в настоящее время обсуждаются странами Запада.