В Великобритании сообщили о «настоящем прорыве» в помощи Украине Премьер Сунак: Великобритания начнет подготовку украинских пилотов летом

Фото: Senior Airman Noah Sudolcan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Великобритания планирует начать летом подготовку украинских пилотов, заявил премьер-министр страны Риши Сунак по итогам саммита G7 в Хиросиме. Он назвал «настоящим прорывом» решение президента США Джо Байдена поддержать усилия партнеров по обучению украинских летчиков управлять истребителями F-16, передает ТАСС.

Мы поддерживаем Украину в создании вооруженных сил, в которых она нуждается на будущее, а Великобритания начнет подготовку украинских пилотов этим летом, — сказал Сунак.

До этого в канцелярии премьера Британии заявили о планах открыть новый учебный центр для подготовки украинских летчиков.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Вашингтон и его союзники в ближайшее время определят сроки поставок истребителей F-16 на Украину. Он пояснил, что даты будут определяться по мере обучения украинских пилотов управлению штурмовиками. Также станет ясно, какие конкретно страны передадут истребители Киеву и в каком количестве. При этом Салливан отметил, что на данном этапе украинского конфликта истребители F-16 не являются для Украины приоритетным видом вооружений.

В МИД России назвали намерения Запада по передаче Киеву F-16 «движением по лестнице эскалации». Замглавы ведомства Александр Грушко заявил, что российская сторона учтет это в своих планах. Он также подчеркнул, что у РФ есть все необходимые средства для достижения поставленных целей.