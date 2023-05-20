Страны Запада обдумывают сроки поставок истребителей F-16 на Украину Белый дом: страны Запада в ближайшее время назовут сроки поставок F-16 на Украину

Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press

Американский многофункциональный истребитель четвёртого поколения F-16

Страны Запада в ближайшее время определят сроки поставок истребителей F-16 на Украину, заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что даты будут определяться по мере обучения украинских пилотов вождению штурмовиками. Также станет ясно, какие конкретно страны отправят на Украину F-16 и в каком количестве, передает BBC.

Теперь мы перешли к обсуждению улучшения украинских ВВС в рамках нашей долгосрочной приверженности самообороне Украины. По мере того как в ближайшие месяцы будут разворачиваться учения, мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут доставлены самолеты. кто будет доставлять их и сколько, — подчеркнул Салливан.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что США и их союзники планируют передать Киеву истребители F-16. Источник уточнил, что Киев может получить самолеты не напрямую от Вашингтона. По его словам, в ближайшие месяцы США и другие западные страны решат, когда начать поставки, определят количество передаваемых истребителей, а также то, кто именно их предоставит.

По словам Салливана, на данном этапе украинского конфликта истребители F-16 не являются для Киева приоритетным видом вооружений.