«Движение по лестнице эскалации»: МИД России о планах дать Украине F-16 Замглавы МИД России Грушко назвал планы Запада передать Киеву F-16 движением по пути эскалации

Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16

Намерение западных стран поставить Украине истребители F-16 демонстрирует их дальнейшее движение по пути эскалации, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Он подчеркнул, что российская сторона учтет это в своих планах, передает ТАСС.

Идет движение по так называемой лестнице эскалации. И мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он сопряжен с колоссальными рисками для них самих. В любом случае это будет учитываться во всех наших планах, и у нас есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей, — сказал замминистра.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, сообщил, что вопрос о передаче Киеву истребителей практически решен. По его словам, идет обсуждение логистических нюансов.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и его союзники в ближайшее время определят сроки поставок истребителей F-16 Украине. Он уточнил, что даты будут устанавливаться по мере обучения украинских пилотов вождению штурмовиками. Также станет ясно, какие конкретно страны отправят на Украину F-16 и в каком количестве. Салливан отметил, что на данном этапе украинского конфликта истребители F-16 не являются для Киева приоритетным видом вооружений.