Полковник Матвийчук допустил отказ ВСУ от контрнаступления Полковник Матвийчук: ВСУ не пойдут в контрнаступление из-за недостатка техники

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не пойдут в контрнаступление из-за недостатка в западном вооружении, считает полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, которые приводят «Известия», Украине вообще не предоставили боевые самолеты.

Военный аналитик добавил, что Запад дал Киеву всего 60 танков и около 20 орудий ствольной артиллерии.

Это не те силы, с которыми можно идти в масштабную атаку. Нет ни огневого, ни воздушного превосходства. Я думаю, Украина будет и дальше просить о новых поставках и дополнительном финансировании, а в контрнаступление не пойдет, — отметил Матвийчук.

Обозреватель Telegraph Бен Фармер ранее высказал мнение, что обещанные Западом Украине истребители F-16 вряд ли повлияют на ход планируемого контрнаступления ВСУ. Он указал на сроки обучения пилотов управлению боевыми самолетами, отметив, что они превзойдут по времени начало масштабной атаки Киева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что киевские власти утвердили сроки начала контрнаступления ВСУ. Решения о том, как и когда будут дальше двигаться украинские подразделения, принято, сказал он. Вопросы обсуждались на заседании Ставки верховного главнокомандующего.