Зеленский: руководство Украины утвердило сроки начала контрнаступления ВСУ

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что киевские власти утвердили сроки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Решения о том, как и когда будут дальше двигаться украинские подразделения, принято, сказал он в видеообращении, опубликованном на его сайте.

Вопросы обсуждались на заседании Ставки верховного главнокомандующего. Речь в том числе шла об обеспечении войск боеприпасами, подготовке новых бригад и тактике.

Мы утвердили сроки начала движений наших войск. Решения приняты, спасибо бригадам, которые к этому подготовились, — сказал украинский лидер.

Последние месяцы Киев регулярно говорит о планах по контрнаступлению.

Полковник в отставке Виктор Литовкин ранее заявил, что возможной причиной, из-за которой ВСУ откладывают начало контрнаступления, может являться нехватка вооружения. Военный эксперт пояснил, что у Украины недостаточно сил и средств, в особенности авиации и ПВО.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский анонсировал скорое начало контрнаступления. Во время посещения позиций украинских подразделений на Краснолиманском направлении он рассказал, что уже определены задачи наступательных действий.