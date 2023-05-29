Командующий ВСУ пообещал скорое наступление Командующий ВСУ Сырский пообещал скорое наступление

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский анонсировал скорое начало контрнаступления, сообщает его пресс-служба в Telegram-канале. Во время посещения позиций украинских подразделений на фронте на Краснолиманском направлении он уточнил, что уже определены задачи наступательных действий.

Скоро наступит время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним, — говорится в сообщении.

На каком именно участке начнется наступление, Сырский не уточнил.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что наступление ВСУ может начаться в любой момент в ближайшее время. По его словам, у украинской армии нет права на ошибку, поэтому Киев выжидает момент, когда можно будет добиться наилучшего результата.

Экс-командующий Международными силами безопасности в Косово под эгидой НАТО (КФОР) генерал в отставке Фабио Мини заявил, что анонсируемое Киевом контрнаступление не может быть масштабным, поскольку ВСУ не хватает оружия, которое поступает от западных стран с задержками.