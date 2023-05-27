Данилов: контрнаступление ВСУ начнется завтра, послезавтра или через неделю

Фото: МО Украины

Контрнаступление украинских войск в зоне боевых действий может начаться в ближайшие дни, заявил в интервью BBC секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов. По его словам, сейчас Киев выжидает момент, когда можно будет добиться наилучшего результата. Он подчеркнул, что у украинской армии нет права на ошибку.

Мы всегда готовы. <...> Мы должны понять, что ту историческую возможность, которая дана нашей стране, мы не можем упустить, поэтому мы действительно можем стать независимой, большой европейской страной. [Контрнаступление] может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Было бы странно, если бы я назвал даты начала тех или иных событий. Так нельзя. Перед нашей страной стоит очень ответственная задача, — сказал Данилов.

Секретарь СНБО Украины также отметил, что российские войска сейчас вовсю готовятся обороняться от контрнаступления ВСУ.

Ночью 25 мая советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ начали контрнаступление. По его словам, в настоящее время проводится ряд отдельных военных операций. Подоляк акцентировал внимание на том, что Киев намерен применять полученное западное вооружение только для ведения военных действий на территориях, которые Украина считает своими.