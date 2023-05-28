Итальянский генерал усомнился в масштабности контрнаступления ВСУ Экс-глава КФОР Мини усомнился в масштабности наступления ВСУ и победе Украины в конфликте

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Анонсируемое Киевом контрнаступление не может быть масштабным, поскольку ВСУ не хватает оружия, которое поступает от западных стран с задержками, сказал в беседе с ТАСС экс-командующий Международными силами безопасности в Косово под эгидой НАТО (КФОР), генерал в отставке Фабио Мини. По его словам, о трудностях, испытываемых ВСУ, свидетельствуют многочисленные зарубежные поездки украинского лидера Владимира Зеленского,

Создается впечатление, что украинцы в тяжелом положении, потому что иначе сложно объяснить всю эту политическую активность Зеленского, который везде ездит, это не очень соответствует заверениям в том, что они выигрывают войну и хотят только поддержку в виде самолетов, — сказал Мини.

Он отметил, что Запад дает Киеву много обещаний, но мало подкрепляет их делом. Часть этих обещаний имеют долгосрочную перспективу и никак не связаны с предстоящим наступлением ВСУ, добавил генерал. К числу таковых он отнес обещание Запада обучить украинских военных управлению истребителями F-16 и другой военной техникой.

Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что наступление ВСУ может начаться в любой момент в ближайшее время. По его словам, у украинской армии нет права на ошибку, поэтому Киев выжидает момент, когда можно будет добиться наилучшего результата.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой выразил мнение, что наступления ВСУ в ближайшее время ждать не стоит. Он полагает, что украинские войска не готовы к этому из-за нехватки боеприпасов и техники, которые Зеленский выпрашивает в поездках по Европе.