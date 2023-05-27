Стало известно, почему наступление ВСУ не начнется «ни сегодня, ни завтра» Герой России Липовой: ВСУ не готовы к наступлению и в ближайшее время оно не начнется

Фото: Viktor Koshmal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Заявления о начале наступления ВСУ «не сегодня, так завтра» звучат из Киева постоянно, но это лишь болтовня украинских чиновников, заявил в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его мнению, в ближайшее время ждать наступления не стоит, поскольку украинская армия к нему не готова.

Это наступление не начнется ни завтра, ни послезавтра, так как ВСУ с военной точки зрения не готовы. Для подобных операций необходимы и воздушный эшелон, и наземный эшелон, когда достаточно боеприпасов и есть резерв на случай неудачи или успеха, — пояснил Липовой.

Он отметил, что воздушного эшелона у Украины нет, есть одни «хотелки», и в Киеве на самом деле понимают, что при попытке «что-то изобразить в виде наступления» ВСУ обречены. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский ездит по Европе, выпрашивая самолеты и беспилотники для прикрытия наземных войск.

Эксперт добавил, что даже получение Киевом от Запада обещанных истребителей F-16 — это только полдела. Для них нужны аэродромы и инженерные сети, которых у Украины нет.

Все их заявления — пустой звук и болтология только ради повышения градуса воинственности по отношению к России, чтобы показать Западу, что они такие бравые парни, готовы наступать хоть сегодня, — заключил Липовой.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что наступление ВСУ может начаться «завтра, послезавтра или через неделю». Он подчеркнул, что у украинской армии нет права на ошибку, поэтому Киев выжидает момент, когда можно будет добиться наилучшего результата.